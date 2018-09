Zo ziet de vriend van zangeres Maan eruit

Sinds april dit jaar zijn ze officieel een setje: zangeres Maan en dj Tony Junior.

Tony is de zoon van Toni Peroni, de drummer van de band ‘Het Goede Doel’. Officieel heten allebei de mannen Tony Claessens.

Maan heeft voor Tony geen andere vriendjes gehad. Het is dus haar eerste echte liefde. Ze heeft wel een tijdje gedatet met een andere jongen, maar hij liet van de ene op de andere dag niets meer horen. Dat gaf haar een boel liefdesverdriet. Over zijn relatie met Maan zegt Tony niet veel. Hij heeft geen zin om details aan de pers te vertellen: ‘We hebben het heel erg leuk samen’.

Toch is hij zeker van hun toekomst samen. Hij ziet zichzelf wel oud worden met haar. “Ik vind haar de mooiste vrouw ter wereld.” Hij heeft het nu al over kinderen met de 21-jarige Maan. “Als ik een relatie met iemand heb, dan heb ik er ook echt wel over nagedacht of zij een goede mama kan zijn. Anders zou ik dit niet eens aangaan.”

De eerste foto die Tony op social media deelde van zijn bekende vriendin:

Dit bericht bekijken op Instagram 🌹 Een bericht gedeeld door TONY JUNIOR (@tonyjuniorofficial) op 8 Apr 2018 om 9:57 (PDT)

En ook Maan deelt een lieve foto van haar Tony:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Maan (@maan.de.st) op 26 Jul 2018 om 8:33 (PDT)

