Vijf beste vrienden overleden na aanslag in New York: "We weten niet hoe we nu verder moeten"

Gisteren reed een 29-jarige bestuurder met een pick-uptruck in op fietsers en voetgangers in New York.

Hij doodde daarmee zeker 8 mensen en er raakten nog eens 11 mensen zwaargewond. Een Belgische vrouw is overleden na de aanslag.

Verdriet

Vijf van de andere slachtoffers komen uit Argentinië. De mannen waren op een speciale reünie in de Amerikaanse stad: 30 jaar na hun diploma-uitreiking was de vriendengroep van 9 mannen weer bij elkaar gekomen. Mateo, een van de vrienden, overleefde de aanslag wel. “We weten niet hoe we nu verder moeten. Zeker de families van de mannen niet. Ze zitten zo ver weg en zijn kapot van verdriet. Ze kunnen nog steeds niet geloven dat dit is gebeurd”.

Dader

De bestuurder is de 29-jarige Sajfoello Sajpov, die jaren geleden vanuit Oezbekistan naar de Verenigde Staten emigreerde. Zijn wagen kwam tot stilstand na een botsing met een schoolbus. Hij werd door de politie tijdens de arrestatie in zijn buik geschoten, maar overleefde het wel. In het ziekenhuis weigert hij nu met de politie te praten. De aanslag was vlakbij de plek waar in 2001 twee vliegtuigen in de Twin Towers vlogen.

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP