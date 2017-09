Vriendengroep belandt in het ziekenhuis na drinken van 'goedkope wijn'

Drie mannen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een ‘gezellig’ avondje borrelen.

De Belgische mannen dacht een normale fles wijn te drinken, maar het bleek te gaan om iets heel anders. In de goedkope fles wijn zat namelijk MDMA en methanol verwerkt. En dat terwijl het er helemaal gewoon uitzag.

Bizar

Het ging om een Italiaanse witte wijn die voor € 3,50 werd verkocht in Finshop. Het is een bijzonder winkeltje; de zaak werkt samen met het Belgische ministerie van Financiën en verkoopt spullen die de douane aan de grens tegenhoudt. Wat er gebeurde toen ze het spul dronken? “Ze begonnen te klappertanden, te zweten en één werd zelfs helemaal paranoïde. Een ander dronk met een grote teugen een fles water leeg.” Eén vriend die niet had gedronken van de vreemde wijn keek toe en maakte zich gelijk zorgen.

Drugs

Het werd alleen maar erger. Met Rudy, één van de mannen, gaat het al gauw erg slecht. “Zijn gezicht was gezwollen, zijn ogen stonden bol en en zijn blik stond op oneindig. Hij was onverstaanbaar.” Zijn vriend belt de ambulance en in het ziekenhuis krijgt hij een hartstilstand. Hij werd in een kunstmatig coma gehouden. Inmiddels zijn alle drie de mannen buiten levensgevaar.

Hoeveel drugs er precies in de drank zaten verwerkt, is niet bekend. Wel lijk het te gaan om een bizarre dosis die zóveel troep bevat ‘dat men zich kan afvragen of de fles überhaupt witte wijn bevatte.’

Bron: AD. Beeld: iStock