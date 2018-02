Vriendin André Hazes bejubeld na uitzending 'Vier handen op een buik'

Kijkers waren vol lof over het optreden van Monique Westenberg, de vriendin van André Hazes, in ‘Vier handen op een buik’ van gisteravond.

In de uitzending werd Daphne gevolgd. Ze is zeventien jaar en woont samen met haar vader in een gezellig volksbuurtje in Nootdorp.

Haar negentienjarige vriend Damian, die in het dagelijkse leven gevels onderhoudt, is vaak bij hen, maar woont nog bij zijn eigen ouders. Sinds Daphne weet dat ze zwanger is, is ze gestopt met school en zit ze veel thuis. Ze is financieel volledig afhankelijk van haar vader en Damian.

Lof

Monique helpt haar bij de voorbereidingen op de komst van de baby en stimuleert Daphne om een opleiding te volgen om niet afhankelijk te blijven van haar vader en vriendje. En dat deed Monique geweldig, volgens een groot deel van de bijna 500.000 kijkers.

Wil alleen even zeggen dat ik Monique heel leuk vind. Zo relaxed. #vierhandenopeenbuik — Vera Camilla (@veracamilla) 27 februari 2018

Wat is die Monique een SCHAT. #vierhandenopeenbuik — Aafke Romeijn (@aafkeromeijn) 27 februari 2018

Ook op het Instagram-account van Monique waren volgers complimenteus. “Ik vond je een natuurtalent!”, “Wat een mooie aflevering! Heel mooi gedaan Monique. Daphne gaat denk ik een prima moedertje worden mede dankzij jou” en “Super leuk! Ben helemaal fan van je! Wat ben jij een leuk mens zeg!!”

Bron: BNN/VARA. Beeld: Instagram