Vriendin van boer Olke is overleden

De vriendin van Olke Jongsma uit Boer zoekt Vrouw is overleden. De Amerikaanse Karen is op 47-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker.

Tijdens de uitzending van de Boer zoekt Vrouw Special in januari vertelden Olke en Karen over haar ziekte. Maar ondanks het slechte nieuws, bleven ze positief.

Eenmaal terug in Amerika ging het al snel slechter met haar en had de behandeling geen zin meer. Ze is zaterdagavond thuis ingeslapen.

Bron & Beeld: KRO-NCRV