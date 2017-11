Zó ziet de vriendin van Danny Froger eruit

Zanger Danny Froger (29) is sinds het begin van dit jaar samen met zijn 26-jarige vriendin Ann Dominique Wilten.

Eind januari maakten ze via social media officieel bekend dat ze een setje zijn en sindsdien worden ze regelmatig met elkaar gespot.

Lachen

De zoon van René en zijn ex Yolanda Punt ontmoette zijn huidige partner tijdens een avondje uit. Of ze het lastig vindt dat hij een bekende Nederlander is? Ann: “Dat maakt voor mij niets uit. Danny is gewoon leuk. Toen hij zei dat hij mij snel weer wilde zien en we telefoonnummers uitwisselden, had ik het gevoel van: dit zit goed! Hij is lief, een charmeur, en ik houd van zijn Amsterdamse humor.”

Afvallen

Danny deed dit jaar mee aan het populaire spelprogramma Expeditie Robinson en viel daardoor 9 kilo af. Maar, zo zegt hij zelf op social media: “Geen zorgen hoor, ik heb alle kilo’s die ik ben kwijtgeraakt weer teruggevonden”. Ann werkt als stewardess bij de KLM en komt uit Zwolle.

Dit is Ann:

🍁🍂🍁 Een bericht gedeeld door Ann Dominique Wilten (@anndominique) op 24 Nov 2017 om 2:53 PST

💯❤️💍 Een bericht gedeeld door Ann Dominique Wilten (@anndominique) op 1 Okt 2017 om 7:05 PDT

‘Hij’ is een lot uit de loterij😍💰#carré #lilkleine #love @dannyfroger 📸 @edwinsmulders 👏🏼👌🏼 @lilkleine Een bericht gedeeld door Ann Dominique Wilten (@anndominique) op 13 Okt 2017 om 12:34 PDT

En de afgevallen Danny:

Tijdens de expeditie 9kg verloren! Wees maar niet bang, ik heb ze allemaal al weer terug gevonden!! Een bericht gedeeld door Danny Froger (@dannyfroger) op 27 Nov 2017 om 1:15 PST

Bron: Instagram. Beeld: ANP