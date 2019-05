Vriendin Frenkie de Jong vertelt eerlijk over hun relatie

Over anderhalf maand verhuizen Frenkie de Jong (22) en zijn vriendin Mikky Kiemenyen (21) voor zijn voetbalcarrière naar Barcelona. Hoe leuk ze dat ook vinden, ontstaan er volgens Mikky wel een aantal roddels door.

Zo denken veel mensen dat Mikky alleen met de voetballer gaat voor de roem en het geld. “Dat kan ik wel ontkrachten”, zegt Mikky steevast in een gesprek met Anna Nooshin tijdens een aflevering van het zogeheten Gossip. “We zijn al vierenhalf jaar samen. Hij zat toen nog bij Willem II. Toen we later een relatie kregen heeft hij zelfs nog een tijdje bij mijn ouders gewoond.”

Genoeg keus

Het stel kent elkaar al heel lang en de twee zaten samen op de middelbare school in een klas met veel sporters. “Ik zat op hockey en hij op voetbal. Maar ik zat misschien wel tussen meer dan tien voetballers in de klas.”

Wedstrijd

Mikky had stiekem ook niet verwacht dat Frenkie zo’n grote voetballer zou worden. “Het was wel grappig, toen ik bij zijn eerste wedstrijd ging kijken toen vroeg ik ook waar hij in het veld stond en of ‘ie wel een beetje goed was, anders kwam ik voor niks, geinde ik. Uiteindelijk had hij 2 keer gescoord. Dat weet ik nog wel.”

Jaloezie

Ze had het misschien niet verwacht, maar haar vriend is uiteindelijk behoorlijk populair geworden dankzij Ajax. Of ze door de aandacht die hij krijgt ook jaloers is? “Weet je wat het is, ik vertrouw hem 100 procent, maar die meiden voor geen 1 procent. Maar hij gaat niet veel uit, dat scheelt wel.” Toch is er verder niets aan de hand volgens Mikky. “We vertrouwen elkaar gewoon.”

Verhuizing

De droomtransfer van Frenkie naar FC Barcelona bracht negatieve reacties met zich mee. “Afgelopen jaar was er veel aandacht voor mij en Frenkie”, vertelt Mikky. “Dan merk je dat er scheve gezichten zijn. Er zitten veel lieve meiden tussen, maar van sommigen krijg je boze blikken.” En dat kan soms best lastig zijn volgens haar. “Als je iedereen iets gunt, dan ben je zelf ook gelukkiger.”

Dit bericht bekijken op Instagram 💪🏼♥️!! Een bericht gedeeld door MIKKY. (@mikkykiemeney) op 4 Mrt 2019 om 11:24 (PST)

Bron: YouTube Anna Nooshin. Beeld: ANP