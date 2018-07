Vriendin Guus Meeuwis: "Stop met vragen of ik zwanger ben"

Aan een vrouw vragen of ze zwanger is terwijl ze dat niet is, is een van de pijnlijkste dingen die je kunt doen. Manon Meijers, de geliefde van Guus Meeuwis, was dan ook goed van de kaart toen die vraag haar werd opgedrongen.

Op haar blog deelt de styliste openhartig hoe verdrietig ze was nadat een RTL Boulevard-verslaggever haar vroeg of zij en Guus een kleine verwachten. Ze kreeg het bewuste telefoontje terwijl ze lag ‘uit te kateren’ na de Vrienden van Amstel. “Een dikke huilbui. En de door mij zelf o-zo-gehate-want-zo-onzeker-en-daarom-verschrikkelijk-onaantrekkelijke ‘Ben ik dik…?’.”

Wittewijnsweken

Ook via Instagram kreeg Manon verschillende de keren de vraag of ze zwanger is. En hoewel dat absoluut niet nodig is, voelt ze toch de noodzaak te verklaren waarom ze tegenwoordig misschien ietsje ronder oogt. “Wij bestempelen het als onze ‘wittewijnsweken’. En die zijn gelukkig nog lang niet over. Wijntje, kaasje, etentje, thuisdisco met nóg een wijntje tot diep in de nacht: je snapt het. Dat mijn man een Brabander is helpt in het geval van strak-atletisch-lijfbehoud ook niet echt héél erg mee.”

Gevoelig

Heerlijk toch? Wij hopen dat Guus en Manon nog heel lang genieten van hun ‘wittewijnsweken’. En laten we vooral ophouden dit te vragen want naast het feit dat het 1) je zaken niet zijn en 2) het pijnlijk is, weet je 3) ook niet hoe gevoelig het onderwerp zwanger worden precies ligt. Misschien nodeloos te zeggen, maar wij vinden het stel er vooral heel gelukkig uit zien.

❤️ Een bericht gedeeld door Manon Meijers (@manon.meijers) op 28 Jun 2018 om 7:24 (PDT)

Bron: Monstyle.nl. Beeld: Instagram