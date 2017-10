Is dít de (nieuwe) vriendin van Heel Holland Bakt-winnaar Hans?

Vanavond is het druk op de rode loper in Utrecht: het is tijd voor de galapremière van de musical On Your Feet!.

Ook Heel Holland Bakt-winnaar Hans was aanwezig. En hij was niet alleen.

Verrassing

Hij had een meisje aan zijn zijde en er wordt nu gespeculeerd dat dit zijn vriendin is. Het nieuwtje is echter nog niet officieel bevestigd door ‘Hans Bakt’.

Hans plaatste eerder op de dag deze lieve foto:

We are ready! Gala Première van On Your Feet! Thanks to @hairstylingbeau #onyourfeet #hhb #HeelHollandBakt #zinin Een bericht gedeeld door Hans Bakt (@hans.bakt) op 29 Okt 2017 om 6:55 PDT

Daarna post hij dit kiekje, waarop te zien is dat hij opmerkt dat het AD het meisje ‘zijn vriendin’ noemt:

Nou nou…het AD is er weer vlug bij! #showbiz #ad #HeelHollandBakt #hhb Een bericht gedeeld door Hans Bakt (@hans.bakt) op 29 Okt 2017 om 10:11 PDT

Gloria Estefan en haar man Emilio op de rode loper van het Beatrix Theater. De voorstelling vertelt het leven van zangeres Gloria Estefan en haar man.

Ook de familie Ragas is aanwezig:

De zusjes van O’G3NE met hun nieuwe kapsels:

En het gezin Van der Boom:

Peter van der Vorst en zijn gezin:

Daphne Deckers en haar man Richard Krajicek:

Bron: ANP. Beeld: Instagram