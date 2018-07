Zó ziet de vriendin van Jan Kooijman eruit

Acteur en presentator Jan Kooijman en zijn partner Henna Lee zijn al jaren samen. Ze leerden elkaar kennen bij het Scapino Ballet.

Van 2000 tot 2009 werkte Jan als danser bij het Scapino Ballet. Daarna werd het tijd voor zijn acteercarrière. Hij speelde van 2009 tot 2012 de rol van Danny de Jong in Goede tijden, slechte tijden.

Dochters

Na het acteren ging Jan steeds meer programma’s presenteren. Maar allang voor die tijd leerde hij zijn grote liefde Henna kennen. De twee ontmoetten elkaar in 2000 en zijn dus al achttien jaar samen. Het stel kreeg in 2011 hun eerste dochter, Logan. In 2014 kregen ze nog een dochter: Ava.

Beeld: Brunopress