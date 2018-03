Zo ziet de vriendin van Jan Versteegh eruit

Jan Versteegh is dit jaar de Mol. Wat was het een ontknoping, want wat speelde hij het goed.

Hij is altijd enthousiast geweest en dat zorgde ervoor dat hij niet erg verdacht is geweest.

Gezinnetje

Jan is vader van dochtertje Lulu. Hij is samen met zijn vrouw Dieuwertje, met wie hij vorig jaar is getrouwd in Amsterdam. Jan vroeg zijn vriendin tijdens hun vakantie in Japan ten huwelijk. Jan is duidelijk over wat hij wil in zijn carrière. “Ik wil wel graag minimaal één of misschien twee maanden per jaar op reis”, geeft Jan aan. Of hij nu minder van huis is nu hij vader is, is niet bekend. Maar wat we wel weten is dat hij de leukste en beste Mol ooit is.

Meneer en Mevrouw Versteegh! ❤️ Een bericht gedeeld door Jan Versteegh (@jan_versteegh) op 30 Jul 2017 om 1:29 (PDT)

3 jaar! 💖💖💖💖💖 Een bericht gedeeld door Jan Versteegh (@jan_versteegh) op 8 Jan 2018 om 4:59 (PST)

Met zijn dochtertje:

