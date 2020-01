Deze schaatster is de vriendin van schaatskampioen Patrick Roest

Patrick Roest won zaterdagavond de EK afstanden in het Friese Thialf met een baanrecord op de 5000 meter. Een prestatie die hij ongetwijfeld gaat vieren, maar niet direct met zijn vriendin, de 17-jarige schaatsster Victoria Stirnemann.

Victoria is net als Patrick ook schaatser. Sterker nog, ze is als het ware geboren op het ijs. Haar moeder is namelijk de Duitse schaatslegenda Gunda Niemann.

Dit is de vriendin van Patrick Roest

Het koppel is nog niet heel lang samen. Afgelopen zomer maakte Victoria de prille relatie wereldkundig. Ze postte toen 2 zoete foto’s van haar en Patrick op Instagram. Bij een van de foto’s schreef ze dat het fijn was haar liefde weer een paar dagen te zien.

Niet samen vieren

Hoewel Victoria waarschijnlijk precies weet wat Patrick nu doormaakt, kunnen ze zijn nieuwste overwinning niet samen vieren. Patrick is namelijk in Thialf momenteel, in Friesland, terwijl Victoria in Zwitserland is voor de Youth Olympic Games.

Bron: Story, Instagram. Beeld: Brunopress