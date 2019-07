Zó ziet de vriendin van toptennisser Rafael Nadal eruit

De Spaanse Rafael Nadal is nog altijd een van de grootste tennissers van deze tijd, net als zijn Zwitserse collega Roger Federer. Vrijdagavond staan de mannen na elf jaar weer tegenover elkaar op Wimbledon.

Allebei strijden ze in het grootste grandslamtoernooi op gras om een plek in de finale. Mirka, de vrouw van Federer, verschijnt tijdens zo’n wedstrijd regelmatig in beeld. Maar hoe ziet de vriendin van Nadal eruit?

Goed gevoel

Hoewel Nadal inmiddels wereldberoemd is, staat zijn vriendin veel minder vaak in de schijnwerpers. Haar naam is Xisca Perello en sinds 2005 zijn de twee al samen. Ze zijn nog niet verloofd. Dat Xisca weinig met de pers praat, heeft een reden. “Ik voel me hier goed bij. Zelfs als mijn familie dingen vraagt over Rafael, ben ik stil. Ik vind het niet fijn om teveel over mijn privéleven te vertellen. Dat werkt goed voor mij en Rafael, anders zouden we ook niet al zo lang samen zijn.”

