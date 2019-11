Vriendin Raymond van Barneveld wil ‘niks overhaasten’ met stiefkinderen

Darter Raymond van Barneveld is inmiddels alweer bijna 1 jaar samen met de 18 jaar jongere Julia. Zijn scheiding van zijn vrouw Silvia na maar liefst 25 jaar kwam voor veel mensen als een grote schok, maar de darter lijkt absoluut geen spijt te hebben van zijn beslissing.

Toch is het voor Julia ook niet allemaal makkelijk geweest, zo laat ze weten in een interview met Shownieuws.

Lief ontvangst

Raymond liet eerder nog weten dat de manier waarop alles is gelopen bepaald geen schoonheidsprijs verdient, maar desondanks is Julia tot nu toe met open armen door iedereen ontvangen. “Iedereen is heel lief en verwelkomend, dus het gaat prima. Het is niet zo erg als ik dacht dat het zou zijn.”

Samen reizen

Over de toekomstplannen van de twee is ze nog een beetje onzeker. “Ik weet het niet. Ik hoop op een mooie toekomst waarin we veel dingen samen doen zoals reizen. […] Misschien wat minder stress volgend jaar omdat de druk er dan vanaf is.” Raymond heeft er geen geheim van gemaakt dat hij zijn Julia graag naar Nederland ziet verhuizen en daar blijkt ze zich zelf ook wel in te kunnen vinden. “En waarschijnlijk hierheen verhuizen, ergens volgend jaar.”

Ontmoeting kinderen

Dat het serieus is tussen de twee, blijkt wel uit het feit dat Julia inmiddels ook al één van de kinderen van Raymond en Silvia heeft ontmoet. “Ik heb er al eentje ontmoet en voor de rest is het aan hen wanneer ze er klaar voor zijn. […] Dit moet je niet overhaasten en voorzichtig aanpakken.”

Bron: Show. Beeld: ANP