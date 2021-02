Voetbalster Roxanne ‘Rocky’ Hehakaija (36) heeft zich samen met Charlotte Nijs en Renée Fokker geplaatst voor de finale van Wie is de mol?. Behalve dat Rocky geluk heeft in ‘WIDM’, is ze ook heel gelukkig in de liefde.

Ze is namelijk dolverliefd op haar vriendin Bettina Perremuto en iedereen mag het weten!

Op Instagram deelt de voetbalster regelmatig lieve kiekjes samen met haar vriendin en daar spat de liefde vanaf. Rocky woont al een tijdje samen met Bettina en hun twee asielkatten Aiko en Pepe, in Amsterdam.

Ontmoeting

Waar de twee lovebirds elkaar ontmoetten? In Paradiso! Dit onthulde Bettina aan Iamsterdam. Dat ze nog altijd gek op elkaar zijn, blijkt wel uit een van Rocky’s recente Instagram-posts. Bij dit kiekje waar ze samen met Bettina op staat schrijft ze namelijk ‘Wij zijn in de zevende hemel’ en ‘Love on top‘.

Vertrouwenspersoon

De kans is groot dat Bettina naast geliefde ook Rocky’s vertrouwenspersoon is geweest, want ‘WIDM’-deelnemers mogen één persoon uitkiezen om mee te praten over hun ‘WIDM’-avonturen. Wat Rocky is – de mol, winnaar of verliezend finalist – daar komen we snel achter want aanstaande zaterdag kunnen we het finalespel van Wie is de mol? op televisie zien en de week erna de grote ontknoping. Op dit moment wordt Rocky volgens de statistieken in de Wie is de mol?-app het minst verdacht van de drie finalisten. Renée staat bovenaan in de peiling.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: AVROTROS