Zó ziet de vriendin van Sjinkie Knegt eruit

Vorige week won shorttracker Sjinkie Knegt een zilveren medaille op de 1500 meter. Zaterdag komt hij opnieuw in actie. Spannend voor hem, maar ook voor zijn vriendin.

Al sinds zijn vijftiende is Sjinkie Knegt (28) samen met zijn vriendin Fenna van der Wal (die toen 14 was). Inmiddels wonen de twee samen in het Friese plaatsje Bantega samen met hun 2 kinderen: Melle en Myrthe.

Babykleding

Sjinkie deelt zelf niet vaak foto’s van zijn vriendin, maar toch zijn er wel foto’s van haar te vinden. Zo blijkt uit haar account op Instagram dat Fenna eigenaresse is van een ‘online conceptstore’ met de naam ‘Myracle’, waar ze onder andere babykleding verkoopt. Daar deelt ze veel foto’s van, maar af en toe is ze zelf ook te zien op social media:

❤️ Een bericht gedeeld door Myracle (@myracle.nl) op 21 Dec 2017 om 8:31 (PST)

Beeld: ANP, Instagram.