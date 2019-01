Zo ziet de vriendin (22) van dj Tiësto (50) eruit

Hoera: Tiësto blaast donderdag vijftig kaarsjes uit! Die leeftijd is absoluut niet aan hem af te zien. Hij zal vast een goed feestje vieren met zijn verloofde, Annika Backes.

In december 2017 heeft Tiësto, de artiestennaam van Tijs Michiel Verwest, de toen 21-jarige Annika ten huwelijk gevraagd op de Malediven. Haar antwoord was volmondig ja.

Leeftijdsverschil

Er is nogal een leeftijdsverschil tussen de twee: Tiësto is 28 jaar ouder. Maar ze lijken al jaren gelukkig met elkaar en vliegen samen de wereld over. Wanneer de bruiloft er precies van gaat komen, is nog niet duidelijk.

Ex

Tiësto vroeg in 2007 zijn ex Stacey Blokzijl ten huwelijk. Hij was toen 38 en zij 19. Maar tien maanden later blies hij die bruiloft af omdat hij te druk was met werk, en daarop besloot zij hun relatie te verbreken. Twaalf jaar later is de dj dus klaar voor een tweede poging, nu met zijn Annika.

Bron: Instagram, BN De Stem. Beeld: ANP