Zó ziet de vriendin van Tommie Christiaan eruit

Dit jaar is de eer aan Tommie Christiaan (32). Hij gaat er met de hoofdrol vandoor en mag vanavond Jezus in The Passion spelen. Maar achter elke succesvolle man staat natuurlijk een sterke vrouw. Wie is toch de vriendin van Tommie?

The Passion is het grootste muzikale paasevenement van Nederland en vindt dit jaar plaats in de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost. Niet voor niets dat Tommie’s vriendin Michelle Splietelhof super trots is op haar mannetje.

Zorro

De twee leerden elkaar in 2011 kennen op de set van de musical Zorro. Deze musical eindigde met een romantische kus en die smaakte duidelijk naar meer. Sindsdien zijn ze namelijk onafscheidelijk.

Bezig bijtje

De 35-jarige blondine kan net als Tommie niet goed stilzitten. Op dit moment is ze in Dinnershow Pandora te zien als leading lady Miss Pandora. Daarnaast werkt ze ook nog als zangcoach en stemspecialist.

Tommie en Michelle kregen in augustus 2013 een dochtertje, Lily Sophie.

Bron: Instagram. Beeld: ANP