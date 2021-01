Zó ziet de knappe vriendin van ‘Snollebollekes’- Rob Kemps eruit

Vanavond gaat om 21.00 uur voor het eerst de avondklok in. Van 21.00 uur tot 04.30 uur is het niet toegestaan om naar buiten te gaan, maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Onder welke omstandigheden mag je nu tijdens de avondklok nog wél naar buiten?

Wij hebben de uitzonderingen hieronder voor je op een rijtje gezet.

Als je voor je werk tijdens de avondklok nog buiten moet zijn, dan is dit gewoon toegestaan. Je hebt nu eenmaal beroepen die ’s avonds ook gewoon doorgaan, zoals bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken. Mocht je naar buiten gaan dan moet je wel een verklaring van je werkgever kunnen tonen. Op de website van de Rijksoverheid kun je een zogeheten ‘modelverklaring’ downloaden.

In sommige noodgevallen mag je je tijdens de avondklok ook nog buiten begeven, bijvoorbeeld als je medische hulp nodig hebt voor een mens of dier. In zo’n geval is het niet nodig om een verklaring te kunnen tonen, omdat het om een spoedgeval gaat.

Aangelijnd uitlaten van een huisdier

Ook als je een huisdier hebt die er ’s avonds nog uit moet mag je na 21.00 uur nog naar buiten.

Hulpverlening aan hulpbehoevend persoon

Voor hulpverlening aan een hulpbehoevend persoon mag je nog wel naar buiten ’s avonds. dit betekent dus dat als je bijvoorbeeld als mantelzorger voor iemand zorgt, je ook nog naar buiten mag.

Uitvaart

Ook voor een uitvaart mag je na 21.00 uur nog buiten zijn. Hou er wel rekening mee dat vanaf 25 januari er nog maar maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn bij een uitvaart.

Een noodzakelijke reis naar het buitenland

Omdat noodzakelijke reizen naar het buitenland nog zijn toegestaan, mag je om deze reden ook nog tijdens de avondklok naar buiten. Stel nu dat een familielid uit het buitenland plotseling is overleden, dan mag je dus nog gewoon na 21.00 met de auto naar het vliegveld rijden.

Een zitting van een rechter

Mocht je nu moeten voorkomen voor de rechter of bijvoorbeeld als rechter of officier van justitie werken, dan mag je je ook ’s avonds nog buiten begeven. Rechtszaken kunnen namelijk tijdens de avondklok nog gewoon doorgaan. Net als zittingen van een officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftencommissies.

Afleggen van examen

Ook voor het afleggen van een examen mag je je ’s avonds nog buiten bevinden. Alle geplande examens van onderwijsinstellingen kunnen gewoon doorgaan tijdens de avondklok.

Als je gast bent van een live avondprogramma

Het merendeel van Nederland zal hier weinig aan hebben, maar mensen die te gast zijn bij een live avondprogramma mogen ’s avonds ook nog buiten zijn. Dit is alleen wel onder de voorwaarde dat ze een uitnodiging hebben.

Reizigers die vanuit het buitenland naar Nederland reizen

Mocht je nu vanuit het buitenland naar Nederland komen, dan mag je ook nog na 21.00 uur buiten zijn. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je net bent aangekomen, bijvoorbeeld door een vliegticket of iets dergelijks te laten zien.

Als je dak-of thuisloos bent

Dak- en thuislozen die geen gebruik willen maken van maatschappelijke opvang mogen ook ’s avonds na 21.uur nog buiten zijn.

Bij rampspoed

Als er sprake is van rampspoed, denk bijvoorbeeld aan een bevalling of een ongeluk in de huiselijke sfeer, mag je uiteraard ook na 21.00 nog naar buiten.

Belangrijke vragen

Tot slot hieronder nog wat antwoorden op dingen die je je wellicht afvraagt:

Kan ik ’s avonds nog met het openbaar vervoer reizen?

In principe wel, want het openbaar vervoer rijdt ook na 21.00 uur nog gewoon. Je mag echter alleen met de trein, tram of bus reizen als één van de bovenstaande uitzonderingen op jou van toepassing is. Dus als je bijvoorbeeld naar je werk gaat of mantelzorg moet verlenen.

Mag ik iemand ’s avonds met de auto ergens afzetten of ophalen?

Helaas is het ophalen of afzetten van iemand die bijvoorbeeld s’ avonds aan het werk is geen geldige reden om buiten te zijn tijdens de avondklok. “Zij kunnen gebruik maken van het ov of de taxi,” zo zegt de Rijksoverheid. Alleen als je dus zelf naar je werk moet gaan, mag je buiten zijn. Maar niet om iemand anders op te halen of weg te brengen van werk.

Kan ik ’s nachts nog eten laten bezorgen?

Veel mensen vragen zich af of ze bijvoorbeeld ’s nachts nog eten kunnen bestellen en laten bezorgen: dit mag gewoon mits de bezorger die het eten brengt een werkgeversverklaring op zak heeft.

