Zo ziet de vriendin van illusionist Victor Mids eruit

Het nieuwe seizoen van Mindf*ck, het goochelprogramma met een populair wetenschappelijke insteek van Victor Mids (30), is met denderende kijkcijfers van start gegaan. En dít is de vrouw met wie Victor champagne kan drinken vandaag.

Victor ontmoette Myrthe tijdens een feest van studentenvereniging Augustinus in Leiden, maar ze wonen nog niet samen: “Dat is er nog niet van gekomen. Ik woon in Leiden en zij woont in een studentenhuis in Amsterdam. Ze is nu bezig met haar coschappen, dus we zijn allebei heel druk. Ik heb het ook nog erg naar mijn zin in Leiden. Als mijn agenda het toelaat, sta ik nog graag bij Augustinus een biertje te drinken. Het leven is op dit moment al serieus genoeg.”

Uiterlijk

“Er zijn mannen die uiterlijk secundair vinden, ik niet. Ik kan gewoon erg van schoonheid genieten”, vertelde de goochelaar eerder over zijn vriendin. “Want ik val heel erg op uiterlijk, ik weet dat vrouwen dat kortzichtig vinden, maar ik ben daar eerlijk over.”

Dat de twee ook genoeg om over te praten hebben, blijkt in ieder geval uit haar cv: Myrthe is dus arts in opleiding en volgens haar Instagram-pagina houdt ze verder erg van reizen en koken. Ze heeft zelfs een blog met recepten.

Recepten

“Ik zet al m’n kookcreaties al tijden lang op Instagram, en ik word naar aanleiding daarvan vaak om mijn recepten gevraagd. Veel van mijn recepten bedenk ik zelf, dus naast dat ik hiermee die recepten met anderen kan delen, is het wellicht ook handig voor mezelf om ze eens wat vaker op te schrijven.”

Myrthe

Inmiddels is de kok slash arts 27 jaar. Op haar receptensite schrijft ze verder: “Momenteel ren ik de hele dag door het ziekenhuis in de kielzog van een arts, die me de dan enge vragen stelt over moeilijke ziektes waar ik soms het antwoord wel op weet, maar soms ook niet en dan word ik rood en ga ik stotteren.”

Knap stel

Onlangs ging Myrthe nog samen met Victor naar de premiere van Fifty Shades Freed.

