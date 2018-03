Deze twee karakters uit 'De Luizenmoeder' zijn in het echt familie van elkaar

Gisteravond werd de laatste aflevering van ‘De Luizenmoeder’ uitgezonden op televisie. Een aflevering vol met verrassingen. Zo bleek conciërge Volkert ineens een vriendin te hebben.

In de laatste afleveringen leek er iets op bloeien tussen conciërge Volkert en Hannah. De twee zochten elkaar steeds weer op, maar die verhaallijn nam in de laatste aflevering ineens een hele andere wending. Volkert schakelde namelijk zijn vriendin in om te helpen op het feest op school.

Zus

En die vriendin is familie van een van de hoofdrolspeler, zo bleek. Gisteravond deelde Ilse Warringa (de actrice die de rol van Juf Ank speelt) een foto met de vriendin van Volkert op Instagram. Die vriendin blijkt haar zus te zijn, en dat zie je eigenlijk ook heel goed:

Bron: Instagram. Beeld: AVROTROS.