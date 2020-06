Hartverwarmend: vriendinnen (9) zamelen kleine 15 euro in om Hema te redden

Nooit meer naar de Hema om leuke spulletjes te scoren? Vriendinnen Karlijn en Elin (9) zouden er niet aan moeten denken. En dus besloten de meisjes langs de deuren te gaan en geld in te zamelen om hun favoriete winkel van een mogelijk faillissement te redden.

De opbrengst? € 14,85, wat Karlijn en Elin keurig hebben afgegeven aan de kassa van de Hema in hun woonplaats Halsteren.

Kees de Bruin, baas van de Hema in het Brabantse dorp, is ontroerd door de gulle gift van de meisjes en wil ze graag in het zonnetje zetten. “2 meisjes die dit als echte Hema-fans voor ons doen, in een voor ondernemers lastige tijd. Hartverwarmend en fantastisch”, laat hij aan BN De Stem weten.