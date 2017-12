Vriendinnen denken gezellige selfie te maken maar zien niet wat er op de achtergrond staat

Tijdens een dagje uit met vriendinnen worden er vaak tientallen selfies gemaakt. Deze vriendinnengroep was een dagje naar het museum en maakte daar wel een hele griezelige selfie.

De vrouwen bezochten het museum ‘The Myrtles Plantation’ in Amerika. Die plek is zo beroemd omdat al tijden wordt gezegd dat het daar spookt. En dat hebben de vrouwen geweten. Ze wilden hun gezellige dagje afsluiten met een selfie met z’n allen, maar toen ze de foto deelden op Facebook zagen ze pas dat er op de foto iets te zien is in het raam.

Raam

Als je goed naar de foto kijkt, zie je namelijk dat er een gezicht te zien is in het raam. Dat is schrikken! Het museum deelde de foto van de dames ook en al snel ging het plaatje het internet over. Zou jij nog naar dat museum durven gaan?

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Facebook.