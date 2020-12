Dít waren de vriendinnen van Diana waarmee ze samenwoonde

In het vierde seizoen van The Crown is te zien dat Diana samenwoonde met drie huisgenoten. In de biografie Diana: Her True Story noemde ze dit de gelukkigste tijd uit haar leven.

Diana woonde toen ze achttien was samen met drie vriendinnen in een appartementje in de wijk Kensington in West-Londen. Hier heeft ze zo’n twee jaar gewoond. Toen haar verloving met prins Charles werd aangekondigd, verhuisde ze naar Clarence House om zich voor te bereiden op het koninklijke huwelijk. “Het was onschuldig, ongecompliceerd en vooral leuk”, vertelt Diana over de tijd in haar appartement.

Advertentie

In The Crown is te zien dat Carolyn Bartholomew, Anne Bolton en Virginia Pitman de kamergenoten van Diana waren. In eerste instantie woonde Diana samen met Carolyn, Sophie Kimball en Philippa Coaker en pas later kwamen Anne en Virginia in het appartement wonen.