Hiér kun je vrijdag één dag lang de baksels van Gwenn kopen

De afgelopen weken zaten we ons elke zondag te verlekkeren aan de baksels van de deelnemers van Heel Holland Bakt. Hartstikke leuk dat bakken, maar we zouden nog veel liever die taarten willen proeven.

Je raadt het al: dat kan. Aanstaande vrijdag wordt de Seafood Bar in Amsterdam omgetoverd tot een pop-up bakkerij. De Amsterdamse bakker is in het dagelijks leven namelijk hoofd klantenservice bij het restaurant. Zijn collega’s vonden dat zijn baksels meer aandacht verdienen en bedachten deze actie.

Voorraad

Vrijdag kun je dus in het restaurant terecht voor de baksels van Gwenn, die hij ook zelf serveert. De organisatie verwacht dat het druk wordt want waarschuwt nu al dat er taartjes zijn ‘zolang de voorraad strekt’.

Bron: AT5.nl. Beeld: KRO-NCRV.