Libelle Legt Uit: híer zou vrijdag de 13e echt vandaan komen

Het is vandaag vrijdag de 13e. Zou je zonder moeite het vliegtuig in stappen (en dan ook nog op stoel 13 op rij 13 gaan zitten) of blijf je thuis met de ramen en deuren hermetisch gesloten? Waar komt al dat bijgeloof rond vrijdag de 13e eigenlijk vandaan?

En ook: deze opmerkelijke dingen gebeurden écht op vrijdag de 13e.

Dat vrijdag de 13e een typische ongeluksdag zou zijn, is een opvatting die al jaren bestaat. Het getal 13 staat wereldwijd bekend als ongeluksgetal en een populaire uitleg is deze: omdat Jezus samen met zijn 12 discipelen aan het laatste avondmaal zat (12 + 1 = 13) én op een vrijdag is gekruisigd, zou langzamerhand de combinatie van vrijdag en de 13e als onfortuinlijke dag zijn ontstaan.

Omdat de wetenschap vroeger nog niet vergevorderd was, werden trouwens allerlei ongelukkige dingen die toevallig op vrijdag gebeurden, toegeschreven aan bovennatuurlijke krachten. Eén absolute verklaring voor de angst op deze vrijdag is er niet, iedere cultuur en iedere overlevering heeft zo z’n eigen interpretaties. De Italianen zien 13 juist als een geluksgetal, zij worden pas huiverig als het vrijdag de 17e is.

Echte rampen op vrijdag de 13e:

Tussen 1947 en 2002 is er 7x een vliegtuig gecrasht op vrijdag de 13e.

In 2004 bleef een 54-jarige Roemeen thuis van zijn werk omdat hij de deur niet uit durfde op vrijdag de 13e. Hij werd gestoken door een dodelijke wesp en overleed ter plekke.

Het cruiseschip de Costa Concordia raakte een rots en zonk voor de Italiaanse kust op vrijdag 13 januari 2012.

We sluiten af met drie grappige feitjes over vrijdag de 13e, waar jij vanavond het diner mee kan opleuken:

1. De angst voor vrijdag de 13e heeft een heuse naam: paraskevidekatriafobie.

2. Veel hotels kiezen er bewust voor geen 13e verdieping en kamernummer 13 te hebben.

3. Iedere maand die begint met een zondag heeft een vrijdag de 13e.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock, Twitter