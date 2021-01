Froukje (34) is vrijgezel: “Door de avondklok word ik somber”

Een nieuwe keuken op de planning? Dan is het goed om te weten wat de keukentrends van 2021 worden. Wij zetten vijf trends voor je op een rij.

Een aantal trends zullen je bekend voorkomen: dit zijn blijvertjes en nemen we gewoon mee naar het nieuwe jaar. Andere trends zijn nieuw en zullen je verrassen.

Een mooie keuken waar je lekker in kunt koken en leven, wie wil dat niet? En die keuken is belangrijker dan ooit. Waar de keuken jaren geleden nog vaak in een aparte ruimte met een deur ervoor zat verstopt, is ‘ie tegenwoordig vaak het centrale punt van de woonkamer. Een goede reden om er iets moois van te maken. En dat doe je met deze trends.

Marmer

Marmer is zo’n trend die al een aantal jaren meegaat en blijft. Ook in de keuken is marmer een groot succes. Het geeft namelijk een hele luxe uitstraling. Het materiaal heb je in verschillende tinten, maar het witte marmer is het populairst. De witte kleur geeft je keuken en open en lichte uitstraling. Je kan losgaan door voor een heel marmeren kookeiland gaan, maar je kunt het ook subtieler aanpakken door te kiezen voor een marmeren keukenblad of achterwand.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Livingetc magazine (@livingetcuk)

Zwart

Net als de marmeren keuken, zorgt ook de zwarte keuken voor een hele luxe uitstraling. Zeker wanneer je het zwart combineert met gouden elementen. Denk aan een gouden wasbak met gouden kraan. De zwarte keuken past goed bij andere woontrends van dit moment. Bijvoorbeeld de zwarte stalen deuren en de zwarte puien die we momenteel veel zien.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door RenovationLonghouse (@renovationlonghouse)

Rural chic

Weleens van de trend rural chic gehoord? Dit is een combinatie tussen de industriële en de landelijke stijl. Hoewel deze twee stijlen in eerste instantie misschien niet zo bij elkaar lijken te matchen, werkt dit juist ontzettend goed. Denk aan stoer in combinatie met chic en robuust in combinatie met handgemaakt. Waar je bij een industriële stijl vaak werkt met donkere kleuren, houd je het nu wat rustiger en voeg je veel buitenmaterialen toe.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @myhouseshared

Materialencombi’s

Wat we in 2021 nog meer gaan doen, is de keuken een geheel laten worden met de woonkamer. Je wil dat je keuken in de woonkamer overloopt, niet dat dit twee aparte delen lijken. Dit doe je door materialen die je in de woonkamer gebruikt, terug te laten komen in de keuken. Dit mogen ook materialen zijn die je normaal gesproken niet zo vaak in keukens ziet. En heb je bijvoorbeeld een grote houten kast in je woonkamer staan? Laat deze kleur hout dan terug komen op de deuren van je keukenkastjes.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door INDUSTRIELL INTERIOR (@industriell_interior)

Duurzaam

Duurzaamheid vonden we natuurlijk al belangrijk, en gelukkig vinden we dat in 2021 nog steeds. Deze trend heeft niet zozeer te maken met de looks van je keuken, maar meer met je apparatuur. Vaatwassers, ovens en koelkasten: vraag je bij de aanschaf van keukenapparatuur altijd af wat de meest energiezuinige en slimme optie is.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door KeukenHal (@keukenhal)

Zo geef je je keuken 3 keer een andere look zónder te verbouwen

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Getty Images