Vrijgezelle boeren opgelet: Boer zoekt Vrouw is op zoek naar nieuwe kandidaten

Ben jij een vrijgezelle boer of boerin en droom je van een relatie? Dan hebben wij goed nieuws voor je: over een tijdje gaat het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw van start, wat betekent dat de makers weer op zoek zijn naar nieuwe kandidaten.

Dus pak je kans en schrijf je zo snel mogelijk in!

Succes vorige seizoen

In het vorige seizoen van Boer zoekt Vrouw vonden maar liefst drie van de vijf televisieboeren een nieuwe liefde. Voor Michelle was dat Maarten, voor Steffi was dat Roel en voor Wim was dat Marit. Michelle en Maarten wonen zelfs al samen.

Bron: Blue Circle Casting. Beeld: KRO NCRV