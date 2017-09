Vrolijk babynieuws voor Donald Trump

De Amerikaanse president heeft gezellig nieuws te horen gekregen.

Zijn middelste zoon Eric is gisteren namelijk vader geworden van een jongetje, dat Eric Luke Trump heet.

Zelfde kapsel

Het is de 9e keer dat Donald opa is geworden. Eric en zijn vrouw Lara deelden het nieuws op Twitter. Opa Donald reageerde ook via Twitter op de geboorte van zijn kersverse kleinzoon. Volgens de vader heeft zijn zoontje een grote bos blond haar.

Grote familie

De president heeft zelf 5 kinderen. Zijn oudste zoon Don heeft 5 kinderen en zijn dochter Ivanka heeft er al 3. Eric Luke is het eerste kind van zijn zoon Eric. De knul is volgens Amerikaanse bronnen in New York geboren.

.@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric “Luke” Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8 — Eric Trump (@EricTrump) 12 september 2017

En dit stuurde de trotse opa de wereld in:

Congratulations to Eric & Lara on the birth of their son, Eric “Luke” Trump this morning! https://t.co/Aw0AV82XdE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 september 2017

Bron: HLN. Beeld: ANP