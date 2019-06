Vrouw (35) bevalt na 13 miskramen eindelijk van een gezond dochtertje

Laura Worsley (35) kreeg vanwege een zeldzame aandoening in 10 jaar tijd maar liefst 13 miskramen. Uiteindelijk gebeurde er een wonder en heeft ze een gezond dochtertje gekregen.

Laura en haar man Dave (48) probeerden in 2008 al voor het eerst zwanger te raken, maar deze zwangerschap was gelijk al een miskraam. Ook de jaren daarna kreeg ze telkens weer een miskraam.

Aandoeningen

Ze werd uiteindelijk door haar artsen doorverwezen naar een innovatief medisch onderzoeksteam. Een professor ontdekte dat Laura het Antifosfolipidesyndroom heeft, dat terugkerende miskramen kan veroorzaken. Maar dat was niet het enige. Na verschillende test bleek dat ze ook nog een tweede aandoening had.

Afkeuren

Ze lijdt namelijk ook aan Chronische Histiocytische Intervillositis (CHI) waardoor haar lichaam een zwangerschap afkeurt. Je lichaam doet er dan alles aan om het te laten mislukken. Ook dit resulteert in diverse miskramen. Om te voorkomen dat haar lichaam de zwangerschap afkeurt, nam ze steroïden om zo haar baarmoederslijmvlies te versterken.

Te vroeg geboren

Laura werd in 10 jaar tijd voor de 14e keer zwanger. Ze kreeg medicijnen om haar bloedstolling te stoppen en uiteindelijk was ze 30 weken zwanger toen dochtertje Ivy te vroeg werd geboren. Een wonder! Ze lag een tijdje op de intensive care, maar na 11 weken was ze sterk genoeg om mee naar huis te gaan. “Zelfs nu, negen maanden later, kan ik nog steeds niet geloven dat ze van mij is”, zegt Laura.

Wonderbaby

“Ik kan het onderzoeksteam en de kraamploegen in het Universitair Ziekenhuis niet genoeg bedanken. Ze hebben me geholpen de baby te krijgen waar ik altijd van gedroomd heb”, vertelt ze. “Het was alles waar ik voor leefde. Ik ben een aantal jaar van mijn leven verloren. Maar ik dacht alleen maar, wat als ik geen baby kan krijgen? Dan zie ik geen toekomst. Maar wonderen kunnen gebeuren. Door mijn verhaal te delen, wil ik anderen de hoop en kracht geven om door te gaan, zelfs wanneer dingen onmogelijk lijken.”

Bron: The Sun. Beeld: iStock, Twitter