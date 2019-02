Vrouw (22) deelt resultaat van 'horrorbezoek' aan kapper

De 22-jarige Lucy Barrows is allesbehalve te spreken over de knipbeurt die ze bij een kapperszaak in Cheltenham kreeg. De Britse vrouw vroeg om een zogeheten ‘undercut’ maar kreeg in plaats daarvan iets wat er in de verste verte niet eens op lijkt.

Op Facebook uit Lucy nu haar ongenoegen over haar mislukte kapsel.

Advertentie

Geen zelfvertrouwen meer

“Waarschuwing: de slechtste kapbeurt ter wereld,” schrijft ze bij de foto’s. “Als je een slager zoekt dan ben je op het juiste adres. Ze hebben mijn haar én mijn zelfvertrouwen verwoest. Ik kon zelf niet gaan werken hierdoor,” aldus Lucy.

Hoewel de knipbeurt in augustus plaatsvond, heeft de vrouw naar eigen zeggen nu pas de moed gevonden om de foto’s te delen op social media. De kapperszaak ontkent alle betrokkenheid, maar heeft haar wel terugbetaald. “Je ziet het nu niet meer zo, maar ik kan mijn haar nog steeds niet opsteken en het ziet er slecht en rommelig uit.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook. Beeld: Facebook, iStock