Deze vrouw kwam al op haar 23e in de overgang, maar is nu tóch zwanger

De 25-jarige Amber uit het Australische Melbourne zat 2 jaar geleden in een diep dal, toen bleek dat ze op haar 23e al in de menopauze terecht was gekomen en haar kinderwens waarschijnlijk nooit uit zou komen.

Maar wat onmogelijk leek, is nu toch gebeurd: Amber is zwanger – van een tweeling! En dat allemaal dankzij haar zusje Lauren.

Toen Amber begin 2015 het nieuws hoorde dat ze al in de overgang terecht was gekomen, stortte haar wereld in. Ze had al een tijdje last van opvliegers en ging naar de huisarts. Die grapte dat ’t net leek alsof Amber in de overgang zat. Ze lachten er toen om, maar niets bleek minder waar: onderzoek toonde aan dat de menopauze inderdaad al was begonnen.

IVF

Amber en haar man Chris probeerden op dat moment net zwanger te worden van hun eerste kindje, maar omdat de Australische bijna niet meer ovuleerde, lukte dat niet. Het stel probeerde van alles: medicijnen, acupunctuur, en uiteindelijk IVF met haar laatste eitjes. Niets werkte.

Meer pech

Alsof ze nog niet genoeg pech had gehad, bleek er ook nog een cyste op haar eileider te zitten, die verwijderd moest worden. Ook bleken haar eierstokken niet meer te werken. Haar arts zei dat er nog maar één kans voor Amber was om zwanger te worden: als haar zusje haar eicellen zou willen doneren.

Zware weg

Haar zusje Taylor wilde Amber graag helpen, maar ze hadden nog een zware weg te gaan. Eerst gingen de 2 vrouwen en hun partners in therapie, om te praten over hoe de toekomst er dan uit zou zien. Taylor moest haar lijf voorbereiden op de donatie met behulp van medicatie en injecties. Toen het eenmaal zo ver was en er 10 eicellen verzameld konden worden, bleek dat er maar 1 eitje geschikt was. Maar helaas, nadat deze bij Amber was geïmplanteerd, kwam er geen zwangerschap uit voort.

Nog 1 poging

De zussen besloten nog 1 keer het traject in te gaan. Dit keer bleken er 4 van Taylors eicellen geschikt, waarvan er 2 bij Amber werden ingebracht. En wonder boven wonder: 10 dagen later had Amber een positieve zwangerschapstest in haar handen! “Ik had verwacht dat de test negatief zou zijn, maar zag opeens de 2 meest duidelijke lijntjes die ik óóit had gezien!”

‘Beste gevoel van de wereld’

Taylor kwam langs en de zussen barsten samen in huilen uit. “Het was het beste gevoel van de wereld!” Een week later werd dat geluk nog eens verdubbeld, toen Amber erachter kwam dat ze een tweeling verwachtte. Amber staat nu op het punt om te bevallen en plaatste een emotioneel eerbetoon aan haar zusje Taylor op Instagram: “Ik zal nooit de woorden kunnen vinden om uit te leggen hoe dankbaar ik ben. Ik hou héél veel van je!”

Bron: Daily Mail. Beeld: Instagram, Istock

