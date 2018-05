Vrouw (29) schrikt zich dood als er plots twee pootjes uit haar oor steken

De gedachte dat er ’s nachts insecten in je oren kunnen kruipen, is niet bepaald geruststellend. Helaas komt het vaker voor dan je denkt, en is het niet altijd gemakkelijk om zo’n beestje er ook weer uit te krijgen.

De 29-jarige Katie Holley kan hier over meepraten: de Amerikaanse vrouw liep maar liefst een week rond met een kakkerlak in haar oor, en dat zorgde voor de nodige klachten…

Twee pootjes

Katie werd op een ochtend wakker met een raar gevoel in haar oor. Het voelde alsof er een stukje ijs in haar oor zat, maar bij nadere inspectie bleek er iéts meer aan de hand te zijn. Er had zich een kakkerlak in Katies oor genesteld, en alleen zijn twee pootjes staken er nog uit.

Oorpijn en gehoorproblemen

Haar man slaagde erin om de pootjes met een pincet uit Katies oor te halen, maar terwijl ze naar het ziekenhuis reden kroop het beestje steeds dieper en dieper in haar oor. In het ziekenhuis deden artsen hun best om de kakkerlak eruit te krijgen, maar dat bleek niet helemaal gelukt te zijn: negen dagen later kreeg Katie namelijk last van oorpijn en gehoorproblemen.

Restanten

Katie ging bij een lokale dokter langs, die nog zeker zes stukken van de kakkerlak in haar oor terugvond. Een dag later vond een neus-, keel- en oorspecialist ook nog eens de kop van de kakkerlak, de torso, resterende ledematen en voelsprieten.

Verleid door oorsmeer

‘’Toen ik bij hem op de stoel ging zitten, bevestigde hij dat er nog iets in mijn oren zat,’’ vertelt een opgeluchte Katie. ‘’Achteraf vertelde hij me dat hij minstens een keer per maand een insect uit iemands oor moet halen. Ik was de tweede bij wie hij het die dag deed.’’ Volgens de specialist was de kakkerlak waarschijnlijk op zoek naar eten, en werd hij verleid door Katies oorsmeer.

Bron: Self.com. Beeld: Facebook