Vrouw (30) verliest vingers als ze kaars wil aansteken

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Connecticut is op gruwelijke wijze haar vingers kwijtgeraakt. De vrouw stak donderdagnacht nietsvermoedend een staaf dynamiet aan in haar huis en verloor daarbij enkele vingers.

De vrouw was op zoek naar een kaars nadat de elektriciteit in haar huis was uitgevallen, maar gebruikte per ongeluk het explosief.

Verschrikkelijke knal

De vrouw en haar gezin woonden nog maar een maanden in de woning en wisten niet dat er explosieven verborgen lagen. De vrouw dacht dat de vorige bewoonster een doos met kaarsen had laten staan, en besloot er eentje aan te steken. De staaf ontplofte meteen en veroorzaakte volgens de buren een ‘verschrikkelijke knal’.

Brandwonden

Volgens de brandweer liep de vrouw zware brandwonden op in haar gezicht en verloor ze enkele vingers. Ze werd meteen naar het plaatselijke ziekenhuis gebracht.De man en twee jonge kinderen van de vrouw waren ook in het huis aanwezig op het moment van de explosie.

