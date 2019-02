Vrouw (35) bevalt in de auto zonder dat haar man het doorheeft

De Amerikaanse moeder Sonal Vasta (35) had een wel heel rustige bevalling. Zó rustig dat haar man die reed niet eens doorhad dat ze op de bijrijdersstoel aan het bevallen was.

“Ik wilde een natuurlijke geboorte dus om mezelf voor te bereiden had ik ademtechnieken en mindfulness geleerd”, vertelt Sonal. “Toen ik op 30 november mijn weeën voelde opkomen, belde ik de gynaecoloog. Maar ze zei dat ik veel te kalm klonk voor iemand die weeën had.”

Meditatie

“Ik zou volgens haar veel meer pijn hebben als de weeën echt zo snel achter elkaar zou voelen. Ik vertelde haar dat ik yoga en meditatie had gedaan, maar ze adviseerde me alsnog een warm bad en zei dat dat ik haar over een uur kon terugbellen.” Sonal hield voet bij stuk, want ze wíst dat het moment daar was. Ze belde haar man Vik om zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te gaan.

Bevalling

Toen ze in de auto zaten, middenin het verkeer, voelde Sonal het hoofdje van de baby al. “Ik zei rustig tegen Vik dat hij moest stoppen, maar hij vertelde me dat ik moest volhouden omdat we bijna bij het ziekenhuis waren. Hij geloofde gewoon niet dat ik aan het bevallen was.”

Navelstreng

“Een minuut later, middenin het drukke verkeer, beviel ik van onze zoon. Ik zei nogmaals tegen Vik dat hij moest stoppen. Er was geen geschreeuw, geen paniek. Ik was volkomen kalm”, vertelt de moeder. Ze wist zelfs de kalmte te bewaren toen ze zag dat de navelstreng om de nek van de baby zat, en deze vervolgens losmaakte. “Toen we aankwamen bij het ziekenhuis stond het personeel ons al op de parkeerplaats op te wachten en hielpen ons direct”, vertelt ze.

Auto

Het koppel denkt dat de hypnobirthing cursus de reden is geweest waarom Sonal zó rustig kon zijn gebleven. Haar man Vik was overigens na de geboorte niet zo rustig meer toen hij de schoonmaakkosten voor zijn auto ontving. “Ik heb gezegd dat we de auto nu nooit kunnen verkopen. Het zit vol met herinneringen”, aldus Sonal.

‘I gave birth in the back of my husband’s car – and he didn’t even realise’ https://t.co/tPXMdF0Trt pic.twitter.com/NW35hRfxLM — Fabulous (@Fabulousmag) 4 februari 2019

Bron: thesun.co.uk. Beeld: iStock