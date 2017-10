Vermiste vrouw wordt na 42 jaar toch nog gevonden op déze verrassende plek

Soms duren vermissingszaken zo lang dat niemand verwacht dat het ooit nog opgelost wordt. Dit was zo’n zaak die ruim 40 jaar geleden begon en dit jaar onverwacht toch nog opgelost werd.

40 jaar geleden verdween de Amerikaanse Flora Stevens. Ze was toen 36 en werd door haar man bij de dokter afgezet. Ze kwam nooit meer thuis en werd nooit meer door iemand gezien. Haar zaak werd meerdere keren opnieuw geopend, maar er was nooit een doorbraak.

BSN-nummer

Tot er een rechercheur was die afgelopen maand besloot om er nog een keer in te duiken. Met succes: hij vond iemand met hetzelfde BSN-nummer als de vermiste vrouw. Deze vrouw woonde in een verzorgingshuis. Wat onmogelijk leek, was toch mogelijk. Het was inderdaad de vrouw die al ruim 40 jaar vermist was.

Achternaam

De vrouw bleek haar achternaam jaren geleden veranderd te hebben, maar wat er verder is gebeurd zal niemand ooit weten. De vrouw lijdt namelijk aan dementie en kan het zelf niet meer vertellen. Maar veilig is ze dus wel.

This is Flora Stevens. She disappeared in 1975 in the Catskills & was just found at a MA nursing home. 42 yrs in between are a mystery. pic.twitter.com/LbleZBnvJO — Alex Silverman (@AlexSilverman) 26 oktober 2017



