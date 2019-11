Een 46-jarige Amerikaanse vrouw ging naar bed met haar man en moest dit bijna met de dood bekopen. Ze kreeg een allergische reactie en overleefde dit maar net.

Vlak na de vrijpartij kreeg de vrouw last van duizeligheid, darmklachten, jeukende handen en voeten en begon ze enorm te zweten. Samen met haar man ging ze snel naar de eerste hulp.

Shock

De artsen dachten eerst dat de vrouw last had van bloeddrukproblemen. Ze besloten haar een infuus en medicatie te geven. Uit later onderzoek bleek dat het om een zeer ernstige allergische reactie ging, ook wel een anafylactische shock genoemd.

Penicilline

De vrouw is al haar hele leven allergisch voor penicilline. Dit stofje bleek in de antibiotica te zitten die haar man op dat moment slikte. Sporen van het stofje waren ook in zijn sperma te vinden. Vandaar dat het lichaam van de vrouw zo heftig reageerde op de vrijpartij.

Goede afloop

Na de behandeling op de eerste hulp is alles weer goed gekomen met de vrouw. Het stel komt er met de schrik vanaf. Ze kreeg een epipen mee naar huis en het advies om tot een week na de antibioticakuur geen sex met elkaar te hebben.

Bron: Metronieuws.