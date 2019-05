Vrouw (23) heeft al 8 jaar lang continu last van hoofdpijn

Ashley Rogers (23) was een volleybalspeelster, totdat ze in 2011 door een softbal werd geraakt op haar achterhoofd. Daardoor heeft ze nu al 8 jaar continu last van hoofdpijn.

Op haar slechtste dagen moet ze in het donker overwinteren met een ijspak op haar hoofd. Ze is meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen, maar specialisten hebben nog steeds niks kunnen vinden.

Non-stop

De 23-jarige Ashley uit Houston was een enthousiaste volleybalspeelster, totdat ze in januari 2011 door een softbal werd geraakt op haar achterhoofd. De hoofdpijn duurde ongeveer een week, maar werd geleidelijk minder. Enkele maanden later kreeg ze opnieuw een softbal tegen haar hoofd en sindsdien heeft ze non-stop hoofdpijn.

Pijnniveau

Sinds die tweede klap beweert Ashley dag en nacht hoofdpijn te hebben. Haar pijnniveau ligt op een gewone dag op 7 bij een schaal van 1 tot 10, maar op slechte dagen bereikt ze makkelijk de 10. Op zulke dagen sluit ze zichzelf op in een donkere kamer zonder lawaai en houdt ze een ijspak tegen haar hoofd.

Hersenletsel

Bij harde geluiden, fel licht, gebrek aan slaap of haar menstruatie wordt de pijn erger. Specialisten hebben haar helemaal onderzocht. Ze is meerdere keren in het ziekenhuis geweest voor een analyse, maar telkens vonden de dokters niks. Het enige wat het misschien zou kunnen zijn is mild traumatisch hersenletsel (THL).

Gestopt met sporten

“We weten niet zeker wat mijn toestand is, maar we geloven dat ik een onhandelbare migraine heb, een migraine die langer dan 72 uur aanhoudt”, legt Ashley uit. De hoofdpijn heeft heel veel invloed op het leven van Ashley. Ze is gestopt met sporten, lezen, schrijven en uitgaan met vrienden.

Dankbaar

“Niet iedereen is zo behulpzaam, maar dat is begrijpelijk. Het is moeilijk voor anderen om zich voor te stellen hoeveel pijn ik heb. Leven met chronische pijn is iets wat je je ergste vijand niet eens aan wilt doen. Gelukkig zijn haar vrienden en familie er wel altijd voor haar. “Daar ze hen heel dankbaar voor.”

Woman claims she ‘has had a never-ending headache for eight years’ after being struck by a ball on the back of her skull https://t.co/VoGZqLQgOp — Daily Mail US (@DailyMail) 17 mei 2019

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock, Twitter