Hoogbejaarde vrouw (90) zwaar mishandeld in eigen woning

De 90-jarige Engelse Iris Warner werd zaterdag in haar eigen bed aangevallen en is mogelijk dagenlang zwaargewond daar blijven liggen. Een indringer heeft haar zwaar mishandeld en voor dood achtergelaten.

Iris’ zoon trof zijn moeder twee dagen later buiten bewustzijn aan in haar slaapkamer in de Engelse stad Brent.

Vage herinneringen

Zelf kan Iris zich nog weinig herinneren aan de afschuwelijke dag. Ze lag te slapen maar schoot wakker toen ze plots een man aan haar bed zag staan. Hij sloeg haar met een voorwerp meerdere keren in haar gezicht en haalde haar hele huis overhoop.

Pijn

Onderzoekers melden dat het leven van de vrouw aan een zijden draadje hing. Haar zoon vond haar net op tijd, anders had ze het waarschijnlijk niet overleefd. Iris is ondertussen weer bij bewustzijn, maar heeft veel veel pijn en zal de komende tijd nog in het ziekenhuis moeten blijven. Voor de aanval was Iris een onafhankelijke vrouw, die nog elke dag naar de lokale krantenwinkel ging en ook nog zelf boodschappen deed. Dat zal nu nog maar de vraag blijven of haar dat nog gaat lukken.

Foto’s

Om de politie te helpen de dader te vinden, worden er momenteel foto’s verspreid. “Iedereen met nuttige informatie voor de politie, meld je alstublieft aan”, aldus Iris’ zoon Jeffrey (60). “We zijn geschokt door het geweld tegen onze moeder, een weerloze vrouw van 90.”

De politie is een grootschalig onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen, meldt The Mirror.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock