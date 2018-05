Vrouw vraagt haar vriendin ten huwelijk en dan gebeurt dít

Dit moet wel het meest romantische aanzoek ooit zijn. Toen Becky McCabe en Jessa Gillaspie naar de dierentuin gingen, zakte Becky ineens op één knie… De reactie van Jessa had ze waarschijnlijk niet verwacht.

De dierentuin in Memphis heeft een speciale plek in hun hart. Hun allereerste date ooit vond er plaats. En dus leek het Becky een goed idee om haar vriendin op dezelfde plek ten huwelijk te vragen.

Terwijl ze op een knie ging, het doosje met de verlovingsring opende, en vroeg of Jessa met haar wilde trouwen, begon haar aanstaande te huilen én “oh my god” te roepen. In plaats van een volmondig ‘yes’ te antwoorden, begon Jessa druk in haar tas te graaien.

Beste match ooit

Je raadt het al: zij was precies hetzelfde van plan geweest als Becky. Dat is nog eens twee zielen een gedachte.., die twee moeten wel voor elkaar gemaakt zijn!

Nog beter is dat dit alles vastgelegd is op camera, dus we kunnen meegenieten van het dubbelaanzoek:

When she dropped to one knee to propose, her girlfriend didn’t say yes — she did something better. https://t.co/aUCLET87AX pic.twitter.com/Lpx3pL5OHD — CBS News (@CBSNews) 29 mei 2018

Bron: CBS. Beeld: iStock