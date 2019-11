Vrouw pakt actie van achterbuurman in vliegtuig niet lichtvoetig op

Lange vluchten kunnen de nodige ongemakken met zich meebrengen. Slapen gaat moeilijk, je zit na een paar uur eigenlijk al niet echt lekker meer en dan zijn er nog de medepassagiers die een vlucht niet altijd leuker maken.

Een foto die nu het internet over gaat, bewijst dat medepassagiers een vlucht inderdaad goed voor je kunnen verpesten. Een gebruiker van het platform Reddit deelde een foto van een nogal moeilijk kijkende vrouw in haar vliegtuigstoel. Waarom ze zo moeilijk kijkt? Boven haar hoofd zie je twee vieze blote voeten bungelen. De voeten van de passagier in de stoel achter haar. Ineens snap je haar blik héél goed.

Grootste nachtmerrie

“Dit is precies waar ik bang voor was voor ik het vliegtuig in stapte”, schrijft de vrouw bij de foto. Uit de reacties blijkt dat dit ook voor veel andere mensen hun grootste nachtmerrie is. Veel mensen vragen zich dan ook af of de vrouw er iets van gezegd heeft, maar dat is onbekend.

Bron: People.com. Beeld: iStock