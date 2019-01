Vrouw neemt met deze advertentie ultieme wraak op haar vreemdgaande vriend

De verkoopadvertentie van de 24-jarige Georgia Jackson uit Groot-Brittannië is het hele internet over gegaan. Nadat ze ontdekte dat haar vriend Josh haar had bedrogen, zette ze namelijk zijn geliefde spelcomputer met vier spelletjes te koop voor een spotprijsje van drie pond.

De Xbox One die te koop stond, kost in de winkel 186 pond (210 euro). Naast de vier spelletjes krijgt de koper er ook een game-hoofdtelefoon bij. Dat moet de gamer rauw op zijn dak zijn gevallen.

Zijn vreugde

De vrouw begint het bericht met de aankondiging dat haar vriend vreemd is gegaan met een ander meisje. “Daarom verkoop ik zijn trots en vreugde, vandaar de (lage) prijs”, schrijft ze op het tweedehandsplatform van Facebook.

Voor schut

Het was niet de eerste keer dat haar vriend deze frats uithaalde. Drie jaar geleden is hij ook al vreemdgegaan, en ook een jaar geleden toen Georgia zwanger was. “Ik wilde hem dus echt te kijk zetten. De massale reacties had ik alleen niet verwacht.”

Bron: HLN.be. Beeld: iStock