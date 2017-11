Vrouw verandert maar 3 dingen aan haar levensstijl en verliest bijna 70 kilo

Afvallen kan voor veel vrouwen een hele strijd zijn. Emily Puglielli (38) pakte het daarom slim aan.

Ze veranderde slechts 3 dingen aan haar levensstijl en dat wierp zijn vruchten af.

Genoeg geweest

Ze viel maar liefst 70 kilo af binnen 5 jaar. In het eerste jaar raakte ze al 46 kilo kwijt. Wat ze deed om dit te bereiken: weinig koolhydraten eten, haar gezonde lunch thuis al voorbereiden én regelmatig wandelen. “Ik was op een gegeven moment zo zwaar. Toen zag ik een foto van mijzelf en dacht: ik moet hier wat aan gaan doen.” Na haar zwangerschap was ze wat aangekomen en ook had ze last van eetbuien. Op haar zwaarste punt woog ze 136 kilo.

Simpel houden

“Ik besloot te stoppen met al die koolhydraten naar binnen werken. Brood, suiker, chips: ik at het niet meer.” Daarbij ging ze ook steeds meer wandelen en nam ze gezonde maaltijden die ze thuis zelf maakte mee naar haar werk. “Gewoon af en toe de trap op en af lopen. Ik ging ook naar de sportschool, maar ik overdreef niet met allerlei sportlessen. Zo werkte het voor mij. Ik was sterker dan ik dacht dat ik zou zijn en ik kan nu amper geloven wat ik heb gedaan”. Daarom zegt ze nu tegen anderen die met hun gewicht schommelen: “Je kunt het echt. En verwacht niet dat elke dag goed gaat, maar hou het wel vol.”

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Instagram