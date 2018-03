Zó ziet de vrouw van Anton uit De Luizenmoeder eruit

We bescheuren ons al weken om de sullige directeur Anton uit De Luizenmoeder. Om dat betweterige vingertje van hem, om zijn onvermogen om zijn staf te managen, gewoon om al zijn nuffige acties. Anton wordt gespeeld door Diederik Ebbinge. En in het echte leven heeft hij dus een hele leuke vrouw aan zijn zijde.

Diederik is namelijk getrouwd met actrice Roosmarijn Luyten. En dat ze heel gelukkig met elkaar zijn, blijkt wel uit de liefdevolle foto’s die Roosmarijn op haar Instagram-account deelt.

Actrice

Waar we Roosmarijn Luyten van kennen? De actrice was bijvoorbeeld te zien in de films Sonny Boy, Als de dijken breken, de musical Dolfje Weerwolfje. Daarnaast speelde ze Rachel Hazes in het laatste seizoen van de musical Hij Gelooft in Mij.

Samen tv kijken

Het acteurskoppel heeft samen twee zoons, Lodewijk (10) en Gilles (9). Elke zondag kijkt het gezin Ebbinge naar De Luizenmoeder. Lodewijk en Gilles mogen dan iets langer op blijven. “Ze zitten dus al in hun pyjama en de tanden zijn gepoetst, want ze moeten daarna wel meteen naar bed. Hun reactie op de eerste uitzending? Zij moesten ook erg lachen. Gelukkig maar.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Hekwerk. Beeld: ANP, Instagram