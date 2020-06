Dit is de vrouw van voetballer Arjen Robben

Thijs heeft een nieuwe vriendin en dat brengt Sabine toch wel even van haar stuk. Gelukkig is daar ineens de Kapitein met een verrassingsbezoek.

Zijn stoppels prikken zo hard in mijn huid, dat ze een rode gloed om mijn mond achterlaten. “Dan kun je nog even aan me denken, als ik straks weer weg ben,” lacht hij. Hij pakt mijn linkerhand en vlecht zijn vingers tussen de mijne. “Ik kan nooit meer zonder je, lieve meis. Besef je dat wel?”

Ik voel me net Lady van de Vagebond. Zo verliefd als ik kan kijken als we samen zijn, zo onzeker word ik van de momenten apart.