Vrouw zegt haar baan op om haar weggelopen hond te gaan zoeken

Je hond kwijtraken is vreselijk. Het overkwam de Amerikaanse Carole King eind juli. Ze was zo intens verdrietig dat ze haar baan opzegde om haar viervoeter te gaan zoeken.

Gelukkig met resultaat, maar het duurde wel even voor de twee weer herenigd waren. Na 57 dagen vond Carole eindelijk haar border collie Katie terug.

Vakantie

Carole was een paar dagen samen met haar partner Verne op vakantie in de Amerikaanse stad Kalispell in Washington. Katie, haar 7-jarige border collie, liep uit het niets weg uit hun hotelkamer. Sindsdien was het beestje spoorloos.

Uit eten

Carole en Verne wonen zelf in Deer Park, een plaats in de Amerikaanse staat Texas, zo’n 400 kilometer verderop. Carole was er helemaal kapot van daar hondje was verdwenen. Het koppel had Katie achtergelaten in de hotelkamer toen ze uit eten gingen. Toen ze terugkwamen, was de hond weg. Carole vermoedt dat Katie bang was van het onweer die avond.

Baan opgezegd

In het hotel was de hond nergens meer te vinden. De receptioniste heeft Katie 4 uur eerder naar buiten zien lopen, toen de automatische deur openging. Om Katie terug te vinden, hebben Carole en Verne flyers laten drukken en social media ingeschakeld. Uiteindelijk heeft Carole ook haar baan als postbode opgezegd, om verder te kunnen zoeken naar haar viervoeter.

Herenigd

Na ruim 50 dagen kreeg Carole een tip van een man die Katie in z’n tuin had gespot. Toen ze bij de man aankwamen, was de hond nergens meer te bekennen. Carole was allang blij dat ze in de buurt was. Ze bleef zoeken en een dag later was de vrouw eindelijk herenigd met haar viervoeter. De tranen rolden over haar wangen. Katie was in 57 dagen 5,5 kilo afgevallen en ook uitgedroogd. Gelukkig is de border collie nu in goede handen en zal ze snel weer de oude zijn.

When Katie the border collie ran away from her family on vacation, Carole King quit her postal-worker job to look for her. For 57 days. https://t.co/Zw2qgNNIFr — The Daily Beast (@thedailybeast) September 21, 2019

Dít koninklijke hondje is onlangs ook weggelopen:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock