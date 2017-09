Hoogzwangere vrouw die in huis vastzat tijdens orkaan Harvey is bevallen

Chrystle Stewart kon ieder moment bevallen tijdens orkaan Harvey. Maar, paniek: ze zat hoogzwanger vast in een huis in het geteisterde Houston, Texas. Gelukkig is alles goedgekomen.

Ze is bevallen van een kerngezond dochtertje.

Zware bevalling

“Anne-Jolie Loren Sebrechts is een gezond konijntje”, vertelt de trotse Vlaamse vader Max Sebrechts aan VTM Nieuws. “Mama stelt het goed na twee dagen hard labor.”

Harvey-baby

Afgelopen week maakten de kersverse ouders zich nog enorme zorgen, omdat het waterpeil heel hoog stond in Houston. De kans was daardoor groot dat Chrystle thuis moest bevallen, en dat stond duidelijk niet helemaal op de planning. Gelukkig daalde het water genoeg om toch nog naar het ziekenhuis te rijden. Met prachtig resultaat: een dochter van 52 centimeter lang en 3.500 gram zwaar, die nu al de bijnaam ‘Harvey-baby’ krijgt.

Bron: VTM Nieuws. Beeld: Facebook