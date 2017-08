Vrouw bevalt binnen 45 minuten in auto en brengt baby in vruchtzak naar ziekenhuis

Een bijzonder bevallingsverhaal gaat het internet over: een Amerikaanse vrouw vertelt dat ze binnen 45 minuten na de eerste weeën al moest bevallen. Het ging allemaal zo snel dat ze geen tijd had om naar het ziekenhuis te gaan.

Op Facebook deelt de vrouw een foto van het kindje dat na de bevalling nog in de vruchtzak zat. Daar schrijft ze bij: “Ik kreeg ineens weeën terwijl ik nog maar 29 weken en 4 dagen zwanger was. Ik dacht dat het symptomen waren van een harde buik, maar toen het na 45 minuten nog steeds zo voelde en het steeds heftiger werd, voelde ik dat ik moest gaan bevallen.

Vruchtzak

Ik wist om een gegeven moment dat ik al moest gaan persen, maar ik was zo bang. Ik belde het alarmnummer, maar door het schreeuwen van de pijn heen, konden ze me niet goed begrijpen. Mijn verloofde bleef aan de telefoon. Ik trok mijn broek uit en voelde het hoofdje al. Op dat moment waren we al onderweg naar het ziekenhuis. Ik perste nog een keer en toen was de baby er al. Toen ik naar beneden keek, zag ik dat hij nog helemaal in de vruchtzak zat.”

Fantastisch mannetje

“De hulpverlener vertelde ons dat we terug moesten gaan, maar ik wist dat wij eerder in het ziekenhuis zouden zijn dan zij bij ons. We bleven rijden en ik was zo bang. De baby bewoog eerst niet, maar toen ik over zijn hoofdje aaide, trok hij zijn armen en benen in als een teken dat hij oké was. 7 minuten lang heb ik zo met mijn kindje in de auto gezeten tot we in het ziekenhuis waren. Hij doet het nu heel goed. Ik weet zeker dat hij een fantastisch mannetje wordt.” Het bijzondere verhaal van de vrouw leverde meer dan 20.000 likes op.

