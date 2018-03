Vrouw bevalt in de zee en loopt weg alsof er niets gebeurd is

Een bizar verhaal uit Egypte gaat het internet over. Een Russische vrouw zou daar in de Golf van Akaba zijn bevallen en vervolgens uit het water gekomen zijn alsof er niets aan de hand was.

Het zou niet bekend zijn of de vrouw bewust in de zee is bevallen of dat de bevalling heel onverwacht kwam. Paniek was er niet, na de bevalling liep de vrouw met twee mannen (haar vader of dokter en haar partner) heel rustig uit het water. Haar partner was nog een bak gaan halen waarin ze haar placenta naar de kant brachten.

Foto’s

De foto’s van de bevalling en het moment waarop de baby inclusief navelstreng uit het water werd gedragen, werden gedeeld op social media en gingen als snel de hele wereld over. De moeder krijgt vooral veel lof voor de manier waarop ze is bevallen en dat ze zo rustig kon blijven.

