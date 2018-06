Vrouw bevalt op stoep van ziekenhuis in Den Bosch

Veel zwangere vrouwen zouden ervoor tekenen: baby Lisa werd in een half uur tijd door middel van twee keer persen geboren, maar de bevallingsomstandigheden waren verre van ideaal.

Moeder Stephanie beviel namelijk op de stoep van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. En dat was niet omdat vader Thom niet zijn best had gedaan: hij was namelijk met ruim 140 kilometer per uur over de vluchtstrook van de snelweg gesjeesd om de zwangere Stephanie op tijd in het ziekenhuis te krijgen, maar het mocht niet baten.

Omstanders waarschuwden gelijk het ziekenhuispersoneel en die hebben het laatste gedeelte van de bevalling nog in goede banen weten te leiden. “Maar een bevalling die zo snel gaat, gaat vrijwel altijd goed”, zegt gynaecoloog Mieke Kerkhof, die bij de geboorte aanwezig was.

Het gaat goed met Stephanie en de baby. “Dit verhaal gaan we zeker tegen Lisa vertellen als ze later groot is.”

